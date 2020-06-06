صور.. إزالة فورية لـ1166 حالة تعد وبناء مخالف فى الغربية

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن إزالة 1166 حالة تعد ومخالفة خلال فترة الحظر اعتباراً من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت تعديات على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية ومخالفات بناء.

وأوضح محافظ الغربية ، أنه تم إزالة فورية لـ 519 حالة تغد علي الأراضي الزراعية علي مساحة 25 فدان و 16 قيراط و 18 سهم، وأزالة 415 مخالفة بناء علي مساحة 55 ألف و 22 مترًا مربعا، وإزالة 232 تغد علي أراضي أملاك الدولة علي مساحة 11 ألف و 893.5 مترًا مربعا.

وأشار رحمي ، إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة علي مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر ، مؤكدا علي التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأحالتهم للنيابة العسكرية .