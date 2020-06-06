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زحام مروري أعلى محور 26 يوليو لأعمال الإصلاحات والتحويلات المرورية

السبت، 06 يونيو 2020 08:38 م
زحام مروري أعلى محور 26 يوليو لأعمال الإصلاحات والتحويلات المرورية تحويلات مرورية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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شهد محور 26 يوليو، اليوم السبت، زحاما مروريا فى اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وذلك بسبب التحويلات المرورية التي تجرى أعلى المنصورية لاستكمال إصلاح الطريق أمام حركة السيارات.

 
تجرى الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية، تحويلات مرورية على محور 26 يوليو أعلى المنصورية، لاستكمال أعمال إصلاحات الطريق، وذلك لمسافة 500 متر فى الاتجاهين وتقوم شركة المقاولون العرب بإصلاح الطريق.
 
وتم تحويل حركة المرور إلى الاتجاه الآخر مع عمل تحويلة مرورية في الاتجاهين تحت إشراف الإدارة العامة للمرور. وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية لتسيير الحركة المرورية وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور.

زحام مروري

طريق المحور

محور 26 يوليو

اخبار الطريق

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