الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس نوربرتس الأسقف.. تعرف عليه

كتبت سارة علام

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم بعيد القديس نوربرتس الأسقف، ويروي الأب وليم الفرنسسكاني سيرته في النقاط التالية:

ولد القديس نوربرتس نحو عام 1080 في مقاطعة " رينانيا" في المانيا .

وعاش حياة مجون إلى أن أرتد وتاب بعد أن تعرض لصاعقة كادت تودي بحياته

اعتنق الحياة الرهبانية ورسم كاهناً عام 1115 وتميز بزهده الشديد .

اختار الحياة الرسولية وقام بمهمة الوعظ ، ولا سيما في فرنسا والمانيا

وضع مع بعض رفقائه في مدينة بريمونتريه في فرنسا

اسس رهبنة جديدة تجمع بين الحياة الديرية والرسولية، ضم إليها ايضاً عدداً كبيراً من المؤمنين العلمانين رجالاً ونساء.

نسبت الرهبنة إلى المدينة التى نشأت فيها فتسمت بآسمها . اختير أسقفاً على "ماغدبورغ " في المانيا عام 1126 .

عمل على إصلاح الحياة المسيحية وعلى نشر الإيمان بين الشعوب المجاورة وتوفي عام 1134

بينما يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).

كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.