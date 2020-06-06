الشرطة التركية تسحل محامية فى الشارع بعد مطالبتها بالعودة إلى عملها.. فيديو

كتب محمد سعودي

استخدمت الشرطة التركية، القوة المفرطة مع محامية كانت تطالب بالعودة إلى عملها بعد فصلها الذى فصلت منه قبل 3 أعوام بسبب قانون الطوارئ المفروض بعد محاولة الانقلاب المصطنعة في 2016م.

الشرطة التركية تبعد بالقوة المحامية أليف شاهين وذلك بسحبها على الأرض بعد مطالبتها بعودتها عملها الذي فصلت منه قبل 3 أعوام بسبب قانون الطوارئ المفروض بعد محاولة الانقلاب في 2016. يذكر أن الحكومة التركية فصلت عشرات الآلاف من الموظفين ولم يعد إلا عدد قليل لأعمالهم#العربية pic.twitter.com/l9fy4R3qhj — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 6, 2020

وأظهرت لقطات فيديو بثتها فضائية "العربية"، الشرطة التركية وهي تقوم بسحل المحامية أليف شاهين وبسحبها على الأرض بعد مطالبتها بعودتها عملها الذي فصلت منه قبل 3 أعوام، فيما حاولت المحامية مقاومة رجال الأمن إلا أنها لم تستطع وظلت تهتف ضد الحكومة التركية.



سحل محامية في تركيا

وفي وقت سابق، اعتقل النظام التركى 6 من القرويين فى تركيا مرتين خلال أشهر، وبحسب تقرير وكالة mezopotamyaajansi فإن الـ 6 القرويين تعرضوا للتعذيب فى مركز الشرطة ثم تم إطلاق سراحهم لتقوم قوات الأمن باعتقالهم مرة أخرى وسجنهم، وشهد العام الماضى أيضا إحالة 7 أتراك كانوا قد احتُجزوا في 31 مايو الماضى في حي تشايكوي وشاتالتيبي في منطقة ديريك في محافظة ماردين التركية إلى محكمة ماردين بعد أخذ أقوالهم فى مركز الشرطة المحلى.

سحل محامية في تركيا

بينما تم الإفراج عن أحدهم وتم إحالتهم إلى المحكمة، واستمر اعتقال 6 آخرون بدعوى "كونهم أعضاء في منظمة" وتم إحالتهم مرة أخرى الى محكمة القضاء الجنائي.



سحل محامية في تركيا

وكانت نشرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وسوء المعاملة تقرير أعدته في 2017 و 2019، فيما يتعلق بالتعذيب الممنهج فى مراكز الشرطة التركية فيما رفض النظام التركى نشره وعلق الأكاديمي التركى كرم ألتيبارماك "إذا لم يسمح له بالنشر، فانا لدى شكوك حول التعذيب" بحسب تقرير وكالة mezopotamyaajansi، ووفقا للتقرير، برز التعذيب المنهجي فى مراكز الأمن التركية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع ظهور صور تعذيب مواطن تركى تم القبض عليه كمسؤول عن مقتل ضابط شرطة في إدارة شرطة مقاطعة ديار بكر.