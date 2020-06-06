السيسى يحذر أى طرف من البحث عن حل عسكرى في ليبيا ويؤكد: أمنها من أمن مصر

كتب محمد الجالي

حذر الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي من استمرار أي طرف للبحث عن حل عسكري في ليبيا، محذراً من تبعات ذلك، مؤكداً ان أمن ليبيا جزء من أمن مصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، مشترك بمقر قصر الإتحادية، مع خليفة حفتر، وعقيلة صالح، والحديث بشأن الوضع في ليبيا.