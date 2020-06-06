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استقرار سعر الدولار اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

السبت، 06 يونيو 2020 09:45 ص
استقرار سعر الدولار اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ــ ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.14 جنيه للشراء.

16.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.13 جنيه للشراء.

16.23 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.15 جنيه للشراء.

16.25 جنيه للبيع .

 

ويعد سعر العملة "ترمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.


أسعار الدولار

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