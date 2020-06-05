كتبت فاطمة خليل

الشاي بالنسبة لبعض الناس هو جزء مهم من طقوسهم اليومية في الصباح، فلا يبدأ يومهم دون احتساء فنجان الشاي المفضل لديهم، ويمكنك شرب أنواع مفيدة من الشاي العشبي الذي يساعد شربه يومياً في إبطاء عوامل الشيخوخة وكبر السن، في هذا التقرير نتعرف على 5 أنواع من الشاي يومياً لإبطاء الشيخوخة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



الشاي

فوائد شرب الشاي الصحية



يساعدك الشاي على محاربة التعب وتقليل التوتر وتحسين التركيز، وتعزيز الطاقة والنشاط بالإضافة إلى ذلك ، يساعد المشروب المذهل أيضًا على تأخير الشيخوخة وجعل بشرتك تبدو مشرقة وجديدة، وهذا لبعض أنواع الشاي العشبية التي نتعرف عليها في هذا التقرير.

5 أنواع من الشاي يجب عليك شربها لتأخير الشيخوخة





شاي البابونج



شاي البابونج مليء بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة والتي تفتح البقع وتقلل ندبات حب الشباب وحماية الجلد من أضرار الجذور الحرة ويسرع نمو الخلايا الجديدة ويساعد على شد المسام.

كما تم استخدام هذا الشاي في عصر القدماء المصريين والرومان واليونانيين لعلاج الجروح وتسريع عملية الشفاء.



الماتشا

شاي الماتشا



غني بمضادات الأكسدة والأحماض الأمينية، شاي ماتشا يمكن أن يساعد في تقليل الشيخوخة والتصبغ وحب الشباب، يزيل الجذور الحرة من الجسم ويمنحك بشرة نقية ونابضة بالحياة، يمكن أن يقلل ارتشاف كوب من شاي الماتشا يومياً من مشكلة حب الشباب وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



الكركديه

شاي الكركديه



يشتهر شاي الكركديه بلونه الأحمر الزاهي ورائحته المميزة، وهو مصنوع من أوراق زهرة الكركديه. يساعد المركب الموجود في هذا الشاي على زيادة مرونة الجلد، مما يمنحها إشراقة طبيعية، حتى أنه يقلل من بقعة الشيخوخة والأضرار الناجمة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس، يحتوي الكركديه على كمية عالية من الصمغ الذي يعمل كمرطب طبيعي.



شاي الرويبوس

شاي الرويبوس



Rooibos هو شاي عشبي أحمر وهو نبات شائع في جنوب إفريقيا له نكهة الجوز ويحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود.

تساعد الخصائص المضادة للأكسدة لهذا الشاي على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة وثبت أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.



الشاي الابيض

الشاي الأبيض



الشاي الأبيض وهو أندر أنواع الشاي ويتم صنعه من البراعم الصغيرة لشجرة الشاي، يحتوي على كمية عالية من مضادات الأكسدة، يحتوي على الإيلاستين والكولاجين ، مما يزيد من مرونة الجلد ، ويشفى الجروح بسرعة ويمنع الشيخوخة المبكرة. الشاي الأبيض مفيد حتى لأسنانك وعظامك.