وكالة الطاقة الذرية تعبر عن قلق عميق بشأن منع دخولها مواقع إيرانية قديمة

فيينا (رويترز)

عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلق عميق من استمرار إيران طوال شهور فى منع الوكالة من دخول مواقع مهمة واصفة أنشطة مريبة سابقة بأنها ربما كانت جزءا من برنامج للأسلحة النووية.

ونشرت الوكالة فى مارس آذار تقريرا يحذر إيران من الإحجام عن الرد على استفساراتها بشأن أنشطة نووية سابقة بثلاثة مواقع وحرمانها دخول موقعين منها. وقال دبلوماسيون منذ ذلك الحين إن الوكالة تحقق فى الأنشطة التى شهدتها المواقع قبل توقيع الاتفاق النووى عام 2015.

وذكر التقرير المقدم للدول الأعضاء بالوكالة تفاصيل عن أنشطة ومواد مشتبه بها تشمل "احتمال وجود... يورانيوم طبيعى فى هيئة اسطوانة معدنية" فى موقع "خضع لتعقيم موسع وتسوية فى 2003 و2004" وذلك فى إشارة إلى الموقع الثالث.