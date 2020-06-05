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وفد من المجلس القومى للمرأة يزور مستشفيات العزل بالمنيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:41 م
وفد من المجلس القومى للمرأة يزور مستشفيات العزل بالمنيا توزيع الورود
المنيا - حسن عبد الغفار

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زار فريق من المجلس القومى للمرأه بمحافظة المنيا بزيارة لمستشفيات العزل بالمنيا، حيث قدم فرع المجلس برئاسة الدكتورة رشا مهدى مقرر فرع المجلس بالمنيا و بإشراف الدكتور شنطورى إمام عضو المجلس وتحت إشراف مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأه بباقات الورود وبرقيات الامتنان إلى مستشفيات العزل بالمنيا تعبيرا عن التقدير والدعم النفسى والمعنوى.

وقد عبر الجميع عن مدى تأثير هذه الباقات والبرقيات فى رفع الروح المعنوية للأطقم الطبية وتخفيف الضغوط النفسية الواقعة عليهم.

ومن ناحية أخرى أعلنت محافظة المنيا عن مكان مركز نقل الدم التى تم تفعيل بها سحب بلازما المتعافين من ڤيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص المركز الإقليمى للدم بمحافظة المنيا والذى يقع على كورنيش النيل .

ومن ناحيته تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، سير العمل بمستشفى الحميات بمركز ديرمواس، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتى شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التى تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية بالمستشفى، ومقدما الشكر على تحملهم المسئولية فى تلك الظروف الصعبة ، واشاد بجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضي، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، موكدا انه على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن، وبذل المزيد من الجهد والوقوف صفا واحدا للمرور بالوطن من هذه الأزمة.

والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبى والتمريض، و تابع سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

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