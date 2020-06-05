اليوم السابع
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خالد صلاح
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وزير الدفاع اليونانى: مستعدون عسكرياً لردع تركيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:24 ص
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون عسكرياً لردع تركيا الجيش اليونانى
أ ش أ

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 أكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس،أن سلوك تركيا أصبح عدوانيا وأن بلاده مستعدة لأي سيناريو للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة لردع تركيا .
 
 
وقال وزير الدفاع، نيكوس بانايوتوبولوس، في تصريحات، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، "إننا لا نريد الوصول إلى هناك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقنا السيادية إلى أقصى حد ممكن " .
 
يأتي هذا التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع اليوناني عقب عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا في أنقرة صرح فيه، بأن بلاده وليبيا ستستمران في التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط .

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تركيا

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