اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 03:21 م
خالد صلاح
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وزير الداخلية الألمانى يطالب برفع قيود السفر بدءًا من آخر يونيو الحالى

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:14 م
وزير الداخلية الألمانى يطالب برفع قيود السفر بدءًا من آخر يونيو الحالى هورست زيهوفر
أ ش أ

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ذكر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن دول الاتحاد الأوروبي تريد رفع جميع قيود السفر التي كان قد تم فرضها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ، لافتا الى أن الرفع سيتم بحلول نهاية يونيو الحالي. 
 
ونقل موقع صحيفة (شبيجل أون لاين) الألماني عن هورست زيهوفر قوله ، اليوم الجمعة بعد مؤتمر عبر الفيديو مع زملائه في دول الاتحاد الأوروبي ، إنه سيتم بعد ذلك استعادة حرية الحركة الكاملة في منطقة شنغن.
 
وأضاف " ولذلك يجب تمديد الحظر الشامل لدخول الأشخاص من دول ثالثة لمدة 14 يومًا حتى 1 يوليو" ، وإن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستقدم هذا المقترح الأسبوع المقبل ، وبعد ذلك سيكون هناك حل مختلف اعتمادًا على الوضع الوبائي في كل دولة من خارج الاتحاد الأوروبي".
 
وأشار إلى دول البرازيل والولايات المتحدة وروسيا على سبيل المثال ، حيث لا يزال هناك تسجيل العديد من حالات إنتشار وباء كورونا بها.
 
ونوه موقع (شبيجل أون لاين) الى أنه ، وبالنسبة لعمليات التفتيش داخل أوروبا ، يرغب وزير الداخلية الألماني الى تقديم اقتراح في مجلس الوزراء يوم الأربعاء.
وينص الاقتراح على أن ألمانيا ترغب فى إنهاء جميع الضوابط على دول الاتحاد الأوروبي بحلول 15 يونيو الجاري ، لافتا الى أن غالبية زملائه في الاتحاد الأوروبي يخططون للقيام بذلك أيضا ، وأن عددا قليلا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترغب فى مواصلة الرقابة حتى نهاية يونيو. 
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كورونا

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