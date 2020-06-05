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وزير التعليم العالى: افتتاح المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس قريبا.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:14 م
وزير التعليم العالى: افتتاح المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس قريبا.. صور وزير التعليم العالى يتفقد مستشفيات جامعة عين شمس
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،والدكتور أشرف عمر عميد كليه الطب جامعه عين شمس ، والدكتور ايمن صالح المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية

وأشار عبد الغفار، فى بيان اليوم، إلى أن المستشفى تهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة ومنها استقبال المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، كما توفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة، ومن المقرر افتتاحها قريبا للبدء فى توفير الخدمة للمواطنين.

وتأتى هذه الزيارة للمستشفى للوقوف على مدى جاهزيتها وتجهيزها لاستقبال مصابى فيروس كورونا المستجد، وكذلك سرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين.

جدير بالذكر أن هذه المستشفى الميدانى استكمالا للدور الذى تقوم به المستشفيات الجامعية للمساهمة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهى مجهزة بأعلى مستويات التجهيزات وتقدم خدمات طبية متميزة، وتم دعمها بالمستلزمات الطبية.

 

 
 
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