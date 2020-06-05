اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: تغيير أسلوب حياتنا ضرورى للتعايش مع الطبيعة.. فيديو

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:44 م
وزيرة البيئة: تغيير أسلوب حياتنا ضرورى للتعايش مع الطبيعة.. فيديو الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، هذا العام مختلف بكل المقاييس نظرا لما يشهده العالم نتيجة جائحة كورونا، مشيرة إلى كان من المعتاد أن يتم الاحتفال سنويا بالتجمع لاختيار شعار خاص بالبيئة لعام جديد، ويتم تجسيده بالطرق التى يمكن توعية المجتمعات بها لمنح رسالة للحفاظ على البيئة.
 
وأضافت وزيرة البيئة، خلال فيديو بثته الوزارة على صفحتها الرسمية بـ"الفيس بوك": لابد من التفكير فى طرق مختلفة فى تصرفاتنا اتجاه الطبيعة، مع الهواء والماء والأرض، وكيف نتعامل مع الطبيعة؟، لأن الطبيعة ترد علينا وفق تصرفاتنا معها، وهى قادرة على الرد علينا بمائة طريقة، فليس من المقبول استمرار كل فرد فى إحداث تلوث للهواء والماء وإلقاء المخلفات فى الشوارع، وتبرير ذلك بأنه حق، لأنه ليس حق لأى فرد، لأن ذلك يقلل من نصيب أجيال قادمة، وحقهم فى حياة صحية وبيئة سليمة.
 
وتابعت: لابد من البدء بأنفسنا للتعايش مع الطبيعة، الفترة الماضية أثبتت أن الطبيعة لا تحتاج لنا، لكننا من نحتاج الطبيعة بكل مكوناتها "هواء، وماء، وأرض، وشمس، نحن من توقفت حياتهم، لذا لابد من التناغم مع الطبيعة لاستمرار حياتنا، وحياة الأجيال القادمة، نحتاج أن يقتنع الجميع بإيجابية مشاركته بأى شئ ولو قليل للحفاظ على البيئة، فمثلا يمكن إغلاق إضاءة الغرفة إذا لم نكن موجودين بها، أو زراعة وردة أو شجرة، إغلاق المياه وعدم استخدام أكثر من احتياجاتنا، ويمكن إعادة استخدام بواقى الأطعمة وليس إلقائها فى القمامة.
 
واختتمت حديثها، قائلة: مثلما نتعايش مع جائحة كورونا المستجد، لابد من تغيير أسلوب حياتنا لنتعايش مع الطبيعة، لترد علينا بشكل صحيح، فقد حان وقت التغير".
 
ويحتفل العالم، اليوم الجمعة، 5 يونيه، بيوم البيئة العالم، حيث يوافق هذا اليوم  بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972، والمعروف بمؤتمر ستوكهولم، والذى أقيم تحت رعاية الامم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها، وفي 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم  (2994/ XXVII)، باعتبار يوم 5 يونيو يوم عالميا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة فى الحفاظ على البيئة وتعزيزها، وزيادة الوعي البيئي.
 


وزارة البيئة

يوم البيئة العالمى

كورونا

اليوم العالمى للبيئة

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فى اليوم العالمى للبيئة.. أكثر 10 حيوانات مهددة بالانقراض حول العالم.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:09 م

وزيرة البيئة: كورونا رسالة للعالم لضرورة التناغم مع الطبيعة لحماية الكوكب

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:48 ص

قناع صديق للبيئة يمكن تحويله لسماد بعد الانتهاء منه.. اعرف القصة

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:00 ص

"البيئة": يجب غسل الكمامات وتمزيقها قبل التخلص منها

الخميس، 04 يونيو 2020 11:18 م

نقيب الزبالين: وزارة البيئة عشان تنجح لازم تنزل الشارع.. شحاتة المقدس: 3 مناطق للزبالين وسط الكتلة السكنية وطالبنا بتخصيص 100 فدان بالظهير الصحراوى.. الحكومة مقصرتش معانا وحركة المخلفات انخفضت بسبب كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 10:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة