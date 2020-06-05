نقص هذه الفيتامينات بجسمك دليل على ضعف مناعتك

كتبت فاطمة خليل

يرتبط نقص فيتامينات ومعادن معينة بجسمك بضعف جهازك المناعي وهو ما يجعلك عرضة للإصابة بالأمراض، لذا يجب أن تنتبه للأمر في ظل انتشار فيروس كورونا ويمكنك التحقق من معدلات هذه الفيتامينات بجسمك بالتحاليل، في هذا التقرير نتعرف على أبرز الفيتامينات التي تؤثر على مناعتك وصحة جهازك المناعي، وفقاً لموقع "self hacked".

فيتامينات ومعادن تؤثر على قوة جهازك المناعي





فيتامين د

فيتامين D أو "فيتامين أشعة الشمس" يساعد في بناء العظام والحفاظ عليها قوية وصحية، ولا يعرف العلماء الكثير عن دور هذا الفيتامين في عمل جهاز المناعة.

أظهرت الدراسات أن نقص فيتامين د يزيد من خطر الإصابة ببعض الالتهابات البكتيرية والفيروسية، يعتقد العلماء أيضًا أن فيتامين د قد يكون مهمًا للحفاظ على تقليل الالتهاب المفرط.

يتم إنتاج فيتامين د عن طريق الجلد عند التعرض لأشعة الشمس، يمكن الحصول عليه أيضًا في النظام الغذائي، أو من خلال مكملات الفيتامينات.

وإذا كنت قلقًا بشأن صحتك المناعية، فتأكد من أنك لست مصابًا بنقص فيتامين د المهم لوظيفة المناعة، والأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى معينة.

فيتامين B9 أو حمض الفوليك



حمض الفوليك، والمعروف أيضًا باسم فيتامين B9 ، هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الماء ضروري لصنع خلايا جديدة وهذا يشمل الخلايا المناعية.

وجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حمض الفوليك لديهم استجابة مناعية ضعيفة وهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

أعراض نقص حمض الفوليك: الضعف، والتعب، وضباب الدماغ، والتهيج ، والصداع ، وضربات القلب أو السباق، وضيق التنفس.

ضع في اعتبارك الآن أن نقص حمض الفوليك نادرًا ما يحدث بمفرده وعادةً ما يتم العثور عليه مع نقص المغذيات الأخرى ، مثل نقص فيتامين ب 12 ، وهو مرتبط بـ

-نظام غذائي ضعيف (يوجد الفولات بشكل رئيسي في الفواكه والخضروات الطازجة)

-إدمان الكحول

-اضطرابات سوء الامتصاص (مثل مرض الاضطرابات الهضمية)

-إذا كان لديك أي من هذه الاضطرابات، ونظام غذائي ضعيف، وأعراض نقص حمض الفوليك، فقد يكون من الجيد التحقق من مستويات حمض الفوليك.

وأفضل طريقة لزيادة حمض الفوليك هي زيادة تناولك للفواكه والخضراوات الطازجة، يمكن أن يزيل الطهي ما يصل إلى 90٪ من محتوى حمض الفوليك في الأطعمة المطبوخة.

وحمض الفوليك ضروري لصنع الخلايا المناعية.

فيتامين C



فيتامين C هو عنصر غذائي أساسي ومضاد للأكسدة يساهم في الدفاع المناعي من خلال دعم الاستجابة المناعية الفطرية والتكيفية. يمكن أن يعزز قتل الميكروبات ويمكن أن يقلل من تلف الأنسجة بسبب الاستجابة المناعية المفرطة.

ويؤدي نقص فيتامين سي إلى ضعف المناعة وزيادة قابلية الإصابة بالعدوى.

علاوة على ذلك ، يمكن للعدوى أن تستنفد مستويات فيتامين سي بسبب متطلبات فيتامين سي التي يسحبها الجهاز المناعي.

هناك أدلة على أن مكملات فيتامين C قد تمنع وتعالج الالتهابات التنفسية.

إذا كنت مدخنًا، أو تعاني من زيادة الوزن ، أو كنت تعاني من أمراض مزمنة ، فقد يكون من الجيد اختبار مستويات فيتامين ج وتعديل نظامك الغذائي وفقًا لذلك.

بشكل عام، تتطلب الوقاية من العدوى مستويات أقل من تناول فيتامين سي (على سبيل المثال، 100-200 مجم / يوم) ، بينما يتطلب الجسم أثناء الإصابة جرعات أعلى بشكل ملحوظ.

الزنك

مثل الكثير من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يلعب الزنك العديد من الأدوار المهمة في الجسم ، بما في ذلك دوره في جهاز المناعة، والزنك ضروري للتطور الطبيعي ووظيفة العديد من الخلايا المناعية.

بسبب الدور الحاسم الذي يلعبه الزنك، حتى النقص البسيط فيه يمكن أن يضعف وظيفة المناعة ويزيد من خطر العدوى البكتيرية والفيروسية.

وجد العلماء أن نقص الزنك، وهو أمر شائع لدى كبار السن، يقلل من الدفاعات المناعية ويزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والالتهابات الأخر.

وفقًا لبعض التقديرات، يساهم نقص الزنك في حوالي 16 ٪ من التهابات الجهاز التنفسي السفلي.

إذا كنت تشك في إصابتك بنقص الزنك (تشمل الأعراض: الإسهال، والالتهابات المتكررة، وتساقط الشعر ، وحالات العين والجل ، وتأخر التئام الجروح ، والعجز الجنسي ، وفقدان الشهية) ، يمكن لطبيبك التحقق من مستوياتك عن طريق فحص الدم.

المغنيسيوم

المغنيسيوم هو رابع أكثر المعادن وفرة في الجسم، وهو مطلوب لأكثر من 300 عملية جسدية مختلفة ، بما في ذلك تنشيط فيتامين د وبسبب ذلك ، يمكن أن يسبب نقصه تدمير صحتك ، بما في ذلك نظام المناعة لديك.

تشير بعض التقارير إلى أن نقص المغنيسيوم قد يزيد من قابلية الإصابة بالعدوى الفيروسية

تشمل الأعراض المرتبطة بانخفاض المغنيسيوم: فقدان الشهية والتعب والغثيان والأرق والتهيج والصداع وضعف العضلات.

فيتامينات ومعادن أخرى



هناك العديد من العناصر الغذائية الأخرى التي يمكن أن تؤثر أيضًا على جهاز المناعة. وهي الفيتامينات A و E و B2 و B6 و B12 والسيلينيوم.