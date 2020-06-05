اليوم السابع
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نائب وزير الصحة: طفل من كل 3 دون 5 سنوات يعانى من التقزم والأنيميا وفقر الدم

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:45 م
نائب وزير الصحة: طفل من كل 3 دون 5 سنوات يعانى من التقزم والأنيميا وفقر الدم الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن من مؤشرات سوء التغذية في مصر، التأخر العقلي، وقلة التحصيل الدراسي، والتسرب من التعليم، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، ومرض السكري.
 
وأوضح توفيق في تصريحات اليوم أن في مصر، طفل من كل 3 أطفال دون 5 سنوات يعانون من التقزم " الطول بالنسبة للعمر"، وطفل من كل 10 أطفال دون 5 سنوات يعانون من النحافة " انخفاض الوزن بالنسبة للطول " ، وهم بذلك يعانون من قلة القدرة الحركية والإنتاجية والتحصيل المدرسي وأكثر عرضه للإصابة بالسمنة لاحقاً.
وأشار " توفيق " إلى وجود طفل من كل 3 أطفال أقل من 5 سنوات ، وسيدة من كل 4 سيدات في عمر الإنجاب يعانون من الأنيميا وفقر الدم ، والأطفال بذلك عرضه لقلة التحصيل المدرسي وتأخر النمو الذهني.
 
ولفت إلى وجود 4 من كل 10 سيدات يُرضعن رضاعة طبيعية في أول 5 شهور فقط ، وهو ما يجعل الأطفال عرضه لسوء التغذية والإصابة بالأمراض المعدية ونقص المناعة.
 
 

السكان

الصحة

الاطفال

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