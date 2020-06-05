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نائب محافظ المنيا من مستشفى الفكرية: عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل.. صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:46 م
نائب محافظ المنيا من مستشفى الفكرية: عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل.. صور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، سير العمل بمستشفى الفكرية في مركز أبوقرقاص، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث تابع مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.

 

والتقى نائب المحافظ، بالطاقم الطبي والتمريض، حيث تابع سير العمل للوقوف على الاحتياجات الفعلية، والخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة.

 

واستمع نائب المحافظ، لمتطلبات الفريق الطبي والمواطنين، المترددين على المستشفى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالدولة مسخرة لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

 

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