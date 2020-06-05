اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا بمستشفى حميات ديرمواس: على الجميع تحمل مسئولياته تجاه الوطن

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:59 م
نائب محافظ المنيا بمستشفى حميات ديرمواس: على الجميع تحمل مسئولياته تجاه الوطن نائب محافظ المنيا بمستشفى حميات ديرمواس
المنيا – حسن عبد الغفار

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تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، سير العمل بمستشفى الحميات بمركز ديرمواس، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

 

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية بالمستشفى، ومقدما الشكر علي تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة ، وأشاد بجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدا أنه علي الجميع تحمل مسؤولياته تجاه الوطن، وبذل المزيد من الجهد والوقوف صفا واحدا للمرور بالوطن من هذه الأزمة.

 

والتقى نائب المحافظ، الطاقم الطبي والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفى للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، والخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أصدر اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، قرار بتكليف السيد بدوي عبيد واعر علوان، مدير إدارة شئون المجالس والمؤتمرات بالمحافظة، للقيام بعمل مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ وذلك لحين شغل الوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 من ولائحته التنفيذية.

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