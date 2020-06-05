اليوم السابع
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نائب محافظ الإسكندرية: مبادرة "دعمك حياة" وفرت العديد من الاحتياجات الطبية

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:34 م
نائب محافظ الإسكندرية: مبادرة "دعمك حياة" وفرت العديد من الاحتياجات الطبية الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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استعرضت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية آخر مستجدات مبادرة "دعمك حياة" التى أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأوضحت أن المحافظة تلقت مجموعة كبيرة من التبرعات والمستلزمات الطبية من خلال المجتمع المدني ورجال الأعمال وتم توجيهها وفقا للاحتياجات إلى المستشفيات.

 

ووجهت عازر الشكر إلي المجتمع المدني ورجال الأعمال الذين شاركوا في مبادرة "دعمك حياة"، مؤكدة أن المبادرة ساهمت في سد العديد من الاحتياجات الطبية المتواجدة بتلك المستشفيات من اجهزة التنفس الصناعي والماسكات الطبية، والجوانتيات والمواد المطهرة وغيرها.

 

وأشارت إلي أنه كان هناك رصد مستمر للاحتياجات  وبناء عليها يتم توجيه التبرعات إلى العديد من مستشفيات العزل وعلي رأسها مستشفى العجمي ومستشفى الحميات والمدينة الشبابية بأبو قير والمدينة الجامعية في سموحة.

 

من الجدير بالذكر، أن مبادرة "دعمك حياة"، أطلقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية في الأول من إبريل الماضي، وتهدف إلي دعم القطاع الصحي وأعضاء الفريق الطبي بالإسكندرية من خلال تلقي مساهمات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمستشفيات والتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة.

 

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دعمك حياة

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