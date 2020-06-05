اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 01:47 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:02 م
منظمة الصحة: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم تفشى كورونا فى دول العالم
رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف "فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".

وأضافت "لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجودا بأي مكان في العالم" وطالبت المحتجين الأمريكيين أيضا باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التجمع.


كورونا

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