وقال المتحدث باسم شرطة فرح محب الله محب- وفق ما أوردته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية- إن طالبان كانت تخطط لاقتحام نقاط تفتيش أمنية في المنطقة.

وأضاف أن الغارات الجوية، بناء على تقارير المخابرات، استهدفت عناصر من الحركة حوالى الساعة الواحدة صباحًا الليلة الماضية وأسفرت عن مقتل 16 مسلحا وإصابة خمسة آخرون.



وأفاد بأنه من بين القتلى قاري الزرقاوى وهو قائد محلي لطالبان.