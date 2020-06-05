مغادرة مستشار محافظ الإسكندرية مستشفى كفر الدوار بعد علاجه من كورونا

أكد الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار العام الذى تم تخصيصه لعلاج المصابين بفيروس كورونا على تكثيف الجهود وتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى ارتفاع نسب شفاء المرضى المحتجزين داخل المستشفى وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية الشاملة .
وكشف مدير مستشفى كفر الدوار عن تعافى اللواء محمد عبدالله سحلول مستشار محافظ الإسكندرية ومغادرته المستشفى بعد احتجازه لمدة 7أيام واثبات فحوصه الطبية سلبيته من الفيروس، لافتا إلى التقاط مستشار محافظ الإسكندرية الصور التذكارية مع الطاقم الطبى قبل مغادرته المستشفى معربا عن خالص شكره لرعايته الفائقه خلال رحلة علاج القصيرة .
يذكر ان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قد اعلنت، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وناشدت وزيرة الصحة والسكان ، المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور ١٤ يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل ب ٥ مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.
أوضح بيان، أن التجربة تمت من خلال الفريق البحثي التابع لخدمات نقل الدم القومية، الذى يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم، وذلك منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافيين من فيروس كورونا المستجد لتستخدم في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
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