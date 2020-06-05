وقال دمارجي - في تصريحات اليوم - "هناك خطر حقيقي من نقل العدوى حال استئناف منافسات البطولة، اللاعبون على اتصال بالشارع الجزائري ويمكنهم نقل الفيروس في يوم المباراة".

ومن المقرر أن تستأنف منافسات كرة القدم المعلقة منذ 16 مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا بعد رفع الحجر الصحي كما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المكتب الفيدرالي للاتحاد.

وأضاف دمارجي قائلا: ''يجب أن تكون هناك اختبارات الفحص السريعة في النوادي، وهذا هو أحد الإجراءات المدرجة في البروتوكول الصحي الذي سنرسله إلى وزارة الشباب والرياضة، ونحن ننتظر تقرير المجلس العلمي لتقديم البروتوكول المذكور للهيئة المعنية.. علينا التعايش مع الفيروس، مع احترام تدابير الوقاية الصحية ".

وأشار إلى أنه الأخذ بعين الاعتبار في البروتوكول الصحي خطر الموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا، والتي يمكن أن تهدد استئناف البطولة، مؤكدا أن استئناف البطولة يعتمد على موافقة السلطات العامة.