محمود علم الدين:كورونا بيئة مناسبة للشائعات ومواقع التواصل صنعت أبطال وهميين

كتب محمد السيد

قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن انتشار الشائعات خلال أزمة فيروس كورونا متوقعة ومنطقية، مضيفا أن "كورونا" صالحة ومناسبة لانتشار الشائعات لأن الشائعات تنتشر بكثافة أوقات الأحداث والظواهر المهمة .

وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فيروس كورونا يعد بيئة مناسبة لنشر الشائعات، متابعا :"نتيجة للأهمية والخطورة للظاهرة التى تؤثر فى المواطنين نجد شائعات بعضها خوف ونميمة مرتبطة بالشخصيات الهامة، مصر لا تواجه حرب كورونا فقط على مستوى الجهاز التنفسى ولكن تواجه حرب كورونا على مستوى الجهاز العصبى للمجتمع، وتحاول الإخوان أن تثير به المجتمع من أجل خلق مزيد من الارتباك والانقسام ومزيد من التأثير وافساد العلاقة بين الدولة والمواطنين أملا فى إسقاط الدولة".

ولفت محمود علم الدين إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تلعب على وتر إثارة شائعات تؤكد الخوف، وأن هناك إجراءات تتبعها الدولة لوفاة الإنسان، وشائعات مرتبطة بوباء يصيب المجتمع المصرى منذ 2011، لافتا إلى أن هناك جهات تقاوم الشائعات الجهة الأولى الدولة وهى لا تقصر وتعمل يوميا لرصد الشائعات وتحجيمها ومركز المعلومات بمجلس الوزراء والذى يصدر تقرير دورى شديد الروعة والأهمية والجهة الثانية هى وسائل الاعلام التى تلعب دورا كبيرا فى مقاومة الشائعات وتفنيدها .

وأشار محمود علم الدين الى أنه يجب على المواطن المتلقى ألا يكتفى بالرصد السلبى وأن يتحول إلى متلقى إيجابى وأن يتحلى بالروح الناقدة المحللة المستوعبة بمنطق و بعقل لكل شئ، مضيفا :" التباهى والادعاء وإظهار البطولة جزء من أزمة السوشيال ميديا، التى صنعت العديد من الأبطال الوهمين فى أوقات الأزمات وغيرها وهذا خطر كبير ولكن السوشيل ميديا والانترنت لا يكذب فتاريخ كل مواطن صاحب حساب على السوشيال ميديا متواجد على التايم لاين.