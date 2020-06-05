اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محمود علم الدين:كورونا بيئة مناسبة للشائعات ومواقع التواصل صنعت أبطال وهميين

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:30 ص
محمود علم الدين:كورونا بيئة مناسبة للشائعات ومواقع التواصل صنعت أبطال وهميين الدكتور محمود علم الدين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن انتشار الشائعات خلال أزمة فيروس كورونا متوقعة ومنطقية، مضيفا أن "كورونا" صالحة ومناسبة لانتشار الشائعات لأن الشائعات تنتشر بكثافة أوقات الأحداث والظواهر المهمة . 
 
وأضاف محمود علم الدين فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فيروس كورونا يعد بيئة مناسبة لنشر الشائعات، متابعا :"نتيجة للأهمية والخطورة للظاهرة التى تؤثر فى المواطنين نجد شائعات بعضها خوف ونميمة مرتبطة بالشخصيات الهامة، مصر لا تواجه حرب كورونا فقط على مستوى الجهاز التنفسى ولكن تواجه حرب كورونا على مستوى الجهاز العصبى للمجتمع، وتحاول الإخوان أن تثير به المجتمع من أجل خلق مزيد من الارتباك والانقسام ومزيد من التأثير وافساد العلاقة بين الدولة والمواطنين أملا فى إسقاط الدولة".
 
ولفت محمود علم الدين إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تلعب على وتر إثارة شائعات تؤكد الخوف، وأن هناك إجراءات تتبعها الدولة لوفاة الإنسان، وشائعات مرتبطة بوباء يصيب المجتمع المصرى منذ 2011، لافتا إلى أن هناك جهات تقاوم الشائعات الجهة الأولى الدولة وهى لا تقصر وتعمل يوميا لرصد الشائعات وتحجيمها ومركز المعلومات بمجلس الوزراء والذى يصدر تقرير دورى شديد الروعة والأهمية والجهة الثانية هى وسائل الاعلام التى تلعب دورا كبيرا فى مقاومة الشائعات وتفنيدها .
 
وأشار محمود علم الدين الى أنه يجب على المواطن المتلقى ألا يكتفى بالرصد السلبى وأن يتحول إلى متلقى إيجابى وأن يتحلى بالروح الناقدة المحللة المستوعبة بمنطق و بعقل لكل شئ، مضيفا :" التباهى والادعاء وإظهار البطولة جزء من أزمة السوشيال ميديا، التى صنعت العديد من الأبطال الوهمين فى أوقات الأزمات وغيرها وهذا خطر كبير ولكن السوشيل ميديا والانترنت لا يكذب فتاريخ كل مواطن صاحب حساب على السوشيال ميديا متواجد على التايم لاين.
 

السوشيل ميديا

محمود علم الدين

اخبار مصر

فيروس كورونا

الهيئة الوطنية للصحافة

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ72 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

نجل النائب حسين عشماوى: والدى حالته مستقرة.. وننتظر نتيجة تحاليل كورونا

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

تقرير برلمانى: تعديلات "صندوق مصر السيادى" ترفع كفاءته وتدعم الاقتصاد القومى

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

قانون المرافعات: أحكام النفقة والأجور يجوز معها النفاذ المعجل حتى مع الاستئناف

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

عقوبات رادعة ضد وضع إعلانات ولافتات بالطرق بالمخالفة ودون ترخيص

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

بالقانون.. تعديلات "الطوارئ" تتيح إخضاع المستشفيات الخاصة لإشراف الدولة

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

فريق من معهد البحوث الفلكية يرصد ظاهرة الخسوف اليوم والظاهرة تبث "أون لاين"

قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

قانون العمل: العجز الكلى للعامل ينهى عقده والجزئى لا ينهيه

السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة