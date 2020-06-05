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محاكمة أرملة ونجل تاجر المخدرات إسكوبار فى الأرجنتين بتهمة غسيل الأموال

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:36 م
محاكمة أرملة ونجل تاجر المخدرات إسكوبار فى الأرجنتين بتهمة غسيل الأموال بابلو إسكوبار
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الاسبكتاتور" المكسيكية، إن أرملة تاجر المخدرات الكولومبى بابلو إسكوبار ونجله سوف يواجهان محاكمة فى الأرجنتين لتهم بغسيل الأموال.

وقالت الصحيفة إن القاضى الاتحادى نيستور بارال أرسل، أرملة اسكوبار، ماريا إيزابيل سانتوس، وابنه سباستيان ماروكوين، ولاعب كرة القدم الكولومبى المعتزل ماوريسيو سيرنا المعروف باسم "تشيكو"، الذي لعب للمنتخب الوطني الكولومبي ونادي بوكا جونيورز في الأرجنتين، الى المحاكمة.

ويشتبه في أن سانتوس وماروكوين عملا كوسيطين بين مجرمين ورجال أعمال، بينما يتردد أن سيرنا كان يعمل كواجهة، ويعتقد أن المنظمة الإجرامية أجرت غسل أموال لملايين الدولارات من أموال المخدرات في الأرجنتين من خلال عقارات وأعمال أخرى.

والشاهد الرئيسي في القضية، هو تاجر المخدرات الكولومبي السابق ورجل الأعمال خوسيه بيدراهيتا، المسجون حاليا في الولايات المتحدة.

كانت سانتوس وطفلاها من سكوبار قد استقروا في الأرجنتين في منتصف تسعينيات القرن الماضي، بعدما قتل بارون عصابة "ميديلين" لتهريب الكوكايين برصاص الشرطة، وقاموا بتغيير أسمائهم لتجنب صلتهم بإسكوبار، الذي حقق دخلا سنويا بمليارات الدولارات، وكان مسؤولا عن مقتل حوالي 6 آلاف شخص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحاكمة ستكون العام المقبل، وتم اغلاق الحسابات المعلقة فى كولومبيا، وسيتم الافراج عنه فى العملية فى الارجنتين، ومن المتوقع أنه سيكون الحكم عليهم لعدة سنوات.

وكان شقيق إسكوبار، روبرتو رفع دعوى قضائية ضد شركة "آبل" مقابل 2.6 مليار دولار بسبب اختراق هاتفه المحمول وتهديد حياته.

ووفقا للدعوى القضائية، فإن روبرتو إسكوبار اشترى جهاز أى فون إكس فى أبريل 2018، وبعد ذلك بعام تلقى رسالة من شخص تم تعريفه على أنه دييجو الذى وجد عنوانه من خلال "فايستايم" وهدده بالموت.

وأوضح روبرتو في الشكوى أنه اضطر إلى تغيير عنوانه وأنه عانى من "أزمة عاطفية" بسبب انعدام الأمن ، الأمر الذي دفعه إلى استثمار "الكثير من المال" في تعزيزه.

كما أشار شقيق مهرب المخدرات الشهير إلى أنه قبل شراء الهاتف الخلوي كان قد عانى بالفعل من عدة محاولات اغتيال وأنه إذ حصل على iPhone X ، فذلك لأنهم أكدوا له أن المتسللين لا يمكنهم الوصول إلى الجهاز.


اسكوبار

تاجر مخدرات

الارجنتين

المكسيك

تجارة المخدرات

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