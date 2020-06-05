محافظ كفر الشيخ: تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية وتطبيق أعلى معايير الجودة

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الجمعة ، استكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رصف طريق عزبة طرطير التابعه للوحده المحليه بالبنا، وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال الرصف بطريق كفر تيدا أبو سيد أحمد بطول 170م، وتابعت أعمال اعادة رصف المدخل الرئيسى بقرية النمر الشرقية من كوبرى بحر بصيص وبطول (200) متر تجاه المخبز البلدى.

وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال استكمال رصف لاصيفر/ ابو مندور، كما تابع نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رصف المدينة.

كما أشرف المهندس محمد رجب إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على استكمال أعمال الأمس بمنطقة الفنار، وقام هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالإشراف على أعمال الرصف بطريق يوسف الصالحين ،وأشْرف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الرصف بمدينة بيلا المستمرة بقطاع هندسة الرى أمام محطة القطار.

وأكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

يأتى ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التى يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازى فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقاً للإمكانيات المتاحة، و اعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بمتابعة استمرار التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم تنفيذ حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية كفرالمرازقة، وتمت الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بمتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدى على الارض الزراعية، على مساحة 350 تقريبًا، بجمعية برية لاصيفر، وتمت الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين فى المبانى أو المتعدين على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.

كما وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

بناءً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال الحملة التموينية للمرور علي محلات بيع السجائر، ومحال الدواجن واللحوم المجمدة، والمواد الغذائية، ومحلات العطارة، بالإضافة إلي القيام بحملة على المواقف، للتأكد من مدي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الواقية، أثناء التواجد بوسائل النقل العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، فضلًا عن الإشراف علي الحملة المكبرة لرفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة، وفتح الشارع للمارة وتيسير حركة المرور.

وقد أسفرت الحملة علي الأسواق بتحرير4 محاضر متنوعة، كما أسفرت حملة رفع الاشغالات عن تحرير " 6 محاضر أشغال طريق، 7 محاضر نظافة ، 3 محاضر بيئة، 15 إزالة إعلانات، 120 محضر مضبوطات متنوعة."

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين، واتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.