مجلس الأمن يقرر تشكيل بعثة جديدة فى السودان

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أعلنت الأمم المتحدة في السودان أن مجلس الأمن قرر إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان.

وقالت الأمم المتحدة في السودان، في بيان صباح اليوم الجمعة، إن مجلس الأمن تبنى بالإجماع، أمس الخميس، قرارين بشأن الحالة في السودان، لافتة إلى أنه بموجب القرار الأول، رقم 2524، قرر المجلس إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في البلاد، أما القرار الثاني رقم 2525 فمدد بموجبه مهام بعثة الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" حتى 31 ديسمبر القادم.

وأضاف البيان أنه بحسب القرار 2524، فإن مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ستبدأ في الأول من يناير 2021، ولمدة 12 شهرا كمرحلة أولية.

وحسب القرار، تهدف بعثة المتابعة الأممية الجديدة (يونيتامس) إلى المساعدة في تحول السودان إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، كما ستدعم الوحدة أيضا عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل، ومساعدة بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لا سيما في دارفور (غرب) وجنوب كردفان والنيل الأزرق(جنوب).

بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس بعثة "يونيتامس" بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.

وذكر البيان أنه إدراكا لأثر جائحة كوفيد-19 على تقليص العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، فقد قرر مجلس الأمن إضافة شهرين إضافيين لولاية يوناميد التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر من العام الحالي، وبحسب القرار، فإن المكون العسكري والشرطي لبعثة يوناميد سيبقى دون تغيير.