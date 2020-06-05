كبير المفاوضين الأوروبيين يتهم جونسون بالتراجع عن التزامات "بريكست"

كتبت رباب فتحى

اتهم ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون "بالتراجع" عن الالتزامات التي قطعها خلال عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وألقى بظلال من الشك على مستقبل المحادثات، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وحذر ميشيل بارنييه من أنه لم يكن هناك "تقدم كبير" بشأن النقاط الرئيسية في المفاوضات منذ بدئها ، مضيفًا: "لا أعتقد أننا يمكن أن نستمر هكذا إلى الأبد".

يأتي هذا التدخل في ختام الجولة الأخيرة للمحادثات التجارية التي عقدت بين الجانبين - عن طريق التداول بالفيديو بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن بارنييه أعرب عن أمله في أن يتم إجراء الجولة التالية من المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر وجها لوجه ، مشيرا إلى أن هذا قد يجعل الوضع "أفضل وأكثر فعالية".

قال ديفيد فروست ، كبير المفاوضين في المملكة المتحدة ، في بيان منفصل أن "التقدم لا يزال محدودًا" ، مضيفًا: "إذا أردنا إحراز تقدم ، فمن الواضح أنه يجب علينا تكثيف وتسريع عملنا. نحن نناقش مع اللجنة كيف من الأفضل القيام بذلك ".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات ، أدرج بارنييه أربع نقاط محددة في "الإعلان السياسي" لبريكست الذي وقع عليه بوريس جونسون في يناير والذي قال إنه لم يتم تحقيقها، وقد غطت المجالات ما يسمى بـ "ساحة اللعب المتكافئة" في اللوائح ، والتعاون النووي المدني ، وقواعد مكافحة غسيل الأموال ، والالتزام بالهيكل الفني للصفقة.