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قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. أول تعليق من مدير مستشفى الإبراهيمية بعد إصابته بكورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:11 م
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. أول تعليق من مدير مستشفى الإبراهيمية بعد إصابته بكورونا
الشرقية - إيمان مهنى

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"قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا"، هكذا علق الدكتور السيد عبدالسلام مدير مستشفى الإبراهيمية بالشرقية، على خبر إصابته بفيروس كورونا، وأكد مدير المستشفى فى منشور عبر صفحته الشخصية، أنه بحالة جيدة ويتلقى العلاج، معربا عن شكره وتقديره لكل من حاول الاتصال به للاطمئنان على صحته.

كان الدكتور السيد عبدالسلام تعرض لوعكة صحية خلال مباشرة عمله، مساء أمس، وأجريت لها مسحة طبية، وتبين إيجابيتها ونقل على إثرها للعزل الطبى.

يشار إلى أن مدير المستشفى كان يشرف بنفسه على قسم العزل، ومتابعة علاج المرضى، و كذلك سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بشأن الموتى، فحقق القسم نتائج عالية من الشفاء و صلت إلى 7 حالات.

كما نجح فى كسب دعم المجتمع المدنى خلال ثلاث سنوات ماضية، فى تطوير و رفع مستوى الخدمة، و دعمت بالكثير من الأجهزة من بينها أجهزة تنفس صناعى،  تحاليل طيبة وأشعة، وأسرة جديدة، فضلا عن إقامة وحدتين للحضانات و العناية المركزة .

وكان أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، 23 حالة شفاء جديدة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج 13 حالة من مستشفى العزل بفاقوس، و 6 حالات من مستشفى الصدر بالزقازيق، وحالتين من مستشفى العزل بالزقازيق، وللمرة الأولى خروج أول حالتين شفاء من مستشفى حميات فاقوس، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 159 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 106 حالة بعزل الزقازيق، 13 حالات بالصدر، 22 بعزل فاقوس، 3 بحميات الزقازيق، 6 بمستشفى كفر صقر، 7بمستشفى الإبراهيمية المركزي، 2 بحميات فاقوس.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

 

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