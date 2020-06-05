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قطع مياه الشرب عن مركز دسوق بكفر الشيخ لأعمال التطهير والتعقيم

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:00 م
قطع مياه الشرب عن مركز دسوق بكفر الشيخ لأعمال التطهير والتعقيم قطع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلن مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، برئاسة اللواء خالد حسن ،رئيس مركز ومدينة دسوق ،أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مدينة وقرى مركز دسوق ،من الساعة الخامسة صباحا، حتى الساعة الثانية ظهراً، يوم الاثنين المقبل، 8 يونيو الجاري ،لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغسل وتطهير وتعقيم المروقات والموشحات بمحطة إنتاج  مياه الشرب بمحلة أبو علي.

وأكد البيان أن مجلس مدينة دسوق يهيب بالمواطنين من تدبير   بالأهالي ،وبالمستشفيات، والمطاعم ،والمخابز ،وغيرهم بتوفير احتياجاتهم من المياه، لحين الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم المروقات والموشحات بمحطة إنتاج  مياه الشرب بمحلة أبو علي.

وفى وقت سابق شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،استكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رصف طريق عزبة طرطير التابعه للوحده المحليه بالبنا، وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على أعمال الرصف بطريق كفر تيدا أبو سيد أحمد بطول 170م، وتابعت أعمال اعادة رصف المدخل الرئيسى بقرية النمر الشرقية من كوبرى بحر بصيص وبطول (200) متر تجاه المخبز البلدى.

وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال استكمال رصف لاصيفر/ ابو مندور، كما تابع نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال رصف المدينة.

 

 

 


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