اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 07:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قصر فرساى فى باريس يستعد لفتح أبوابه مع تخفيف قيود العزل العام

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:17 م
قصر فرساى فى باريس يستعد لفتح أبوابه مع تخفيف قيود العزل العام قصر فرساى
باريس (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفتح قصر فرساى الفخم، الذى بنى فى القرن السابع عشر فى عهد "ملك الشمس" لويس الرابع عشر، فى باريس أبوابه مجددا أمام الزائرين غدا السبت، لكن من دون أى قدر يذكر من اليقين حول موعد عودة السياح مع تخفيف بطيء لقيود العزل العام فى البلاد.

 

وكان العمال منشغلين اليوم الجمعة بنفض الغبار عن قاعة المرايا وصقل تماثيلها المذهبة قبل إعادة فتح القصر، حيث سيطلب من الزائرين استخدام الكمامة واتباع مسار فى اتجاه واحد عبر المجمع الفخم الذى يضم 2300 غرفة.

 

ووجهت جائحة وباء فيروس كورونا المستجد ضربة مالية قوية إلى القصر وغيره من الوجهات الثقافية الشهيرة فى فرنسا. وشكلت مبيعات التذاكر لثمانية ملايين زائر للقصر عام 2019 ما يصل إلى 75 فى المئة من الإيرادات. ومن بين كل خمسة زوار للقصر أربعة أجانب.

 

وقالت مديرة القصر كاثرين بيجارد لرويترز "لقد تأثر هذا الرمز المالى تأثرا كبيرا، وعلينا أن نعيد الكرة مرة أخرى". مضيفة "لسنا (المتضررين) الوحيدين (فى الأزمة)".

 

وسعى لويس الرابع عشر لتشييد القصر ليكون بمثابة رمز لبروز فرنسا كقوة أوروبية عظمى وإبراز حقه فى ممارسة السلطة المطلقة. وظل القصر مقرا رئيسيا للإقامة الملكية حتى اندلاع الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكى بعد ثمانية عقود من موته تقريبا.

 

ويعد القصر واحدا من أهم الوجهات التاريخية التى يقصدها الزوار فى فرنسا، التى تعتبر الوجهة المفضلة للسياح فى جميع أنحاء العالم.

 

ولكن مع خروجها بحذر من إجراءات العزل العام، لا تزال فرنسا تغلق حدودها أمام معظم الزائرين، ويتوقع القصر أن يستقبل خمس الزوار الذين اعتاد أن يستضيفهم فى أيام الذروة وعددهم 20 ألف زائر.

 

 


قصر فرساى

فرنسا

أخبار فرنسا

باريس

فتح أبوابه

تخفيف قيود العزل العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة