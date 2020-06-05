اليوم السابع
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خالد صلاح
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قائد عسكرى أمريكى: الصين تعزز نفوذها الإقليمى تحت غطاء كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:45 م
قائد عسكرى أمريكى: الصين تعزز نفوذها الإقليمى تحت غطاء كورونا أرشيفية
رويترز

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قال قائد القوات الأمريكية في اليابان اليوم الجمعة، إن الصين تستخدم فيروس كورونا المستجد ستارا تعزز من ورائه نفوذها الإقليمي في بحر الصين الجنوبي من خلال زيادة النشاط البحري بهدف ترويع دول أخرى تطالب بحقها في المياه.

وقال اللفتنانت جنرال كيفن شنايدر إن هناك تزايدا في نشاط الصين في بحر الصين الجنوبي وإن سفنا من البحرية وزوارق من خفر السواحل وميليشيا من قوارب الصيد تضايق سفنا تبحر في المياه التي تسعى بكين لفرض نفوذها عليها.

وأضاف شنايدر لرويترز في مكالمة هاتفية "طوال أزمة كوفيد، رصدنا تزايدا في النشاط البحري" وقال إن بكين زادت أيضا من نشاطها في بحر الصين الشرقي الذي تتنازعه مع اليابان، ورجح أن تستمر الزيادة في النشاط الصيني.

وتقول الصين إن أنشطتها البحرية في المنطقة سلمية ولم يتسن الاتصال بالمكتب الصحفي في السفارة الصينية بطوكيو للحصول على تعليق بينما كان خارج ساعات العمل الرسمية.

وتستضيف اليابان أكبر تمركز لقوات أمريكية في آسيا، بما في ذلك مجموعة هجومية تضم حاملة الطائرات، وقوة استطلاع برمائية وأسراب مقاتلات وإلى جانب دفاعها عن اليابان، تنتشر هذه القوات لردع الصين عن توسيع نفوذها في المنطقة، بما فيها بحر الصين الجنوبي.


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كورونا

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البحريه الصينيه

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