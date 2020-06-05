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فيديو.. شرطة نيويورك تلقى القبض على سائق دليفرى وعمدة المدينة: غير لائق

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:01 م
فيديو.. شرطة نيويورك تلقى القبض على سائق دليفرى وعمدة المدينة: غير لائق عمدة مدينة نيويورك بيل دى بلاسيو
كتب محمد جمال

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انتقد عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو رد فعل شرطة نيويورك على عامل توصيل الطعام الذى يحاول إجراء عملية تسليم في الجانب الغربى العلوى بعد حظر التجول يوم الخميس، حيث قام أفراد الشردة باعتقاله، حيث سأل الرجل الضباط الذين يعتقلونه "هل أنت جاد؟" 'بصدق؟'

وكتب العمدة على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة ليقول إنه تحدث مع مفوض شرطة نيويورك حول الحادث، معتبرا عمال تسليم الأغذية عاملين أساسيين ويتم إعفاؤهم من حظر التجول.

وأكد بلاسيو أنه بعد مشاهدة مقطع الفيديو لعامل توصيل ألقت الشرطة القبض عليه أثناء قيامه بعمله. هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف. توصيل الطعام هو عمل أساسي ومعفى من حظر التجول. وينطبق نفس الشيء على الصحفيين كتب دي بلاسيو على تويتر: "تغطية الاحتجاجات والقيام بوظائفهم، إنهم عمال أساسيون أيضًا، وسنحمي حقوقهم. يعتمد الجمهور على المعلومات التي يقدمونها، مضيفا سنطلب من شرطة نيويورك إصلاح ذلك على الفور".

تم نقل رجل توصيل Door Dash لفترة وجيزة إلى منطقة محلية وتم إطلاق سراحه في غضون ساعة. تم رفع أي تهم.

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وسببت الاحتجاجات وأعمال السلب والنهب حالة من التوتر الشديد فى المدينة بين الشرطة والمتظاهرين حيث أن المسيرات السلمية حول وفاة جورج فلويد في مينيابوليس أفسحت الطريق للنهب العنيف في الليل.

و ألقت شرطة نيويورك على أكثر من 200 شخص مساء الخميس في أنحاء المدينة لخرقهم حظر التجول.


بيل دى بلاسيو

نيويورك

شرطة نيويورك

أمريكا

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