فيديو.. شرطة نيويورك تلقى القبض على سائق دليفرى وعمدة المدينة: غير لائق

انتقد عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو رد فعل شرطة نيويورك على عامل توصيل الطعام الذى يحاول إجراء عملية تسليم في الجانب الغربى العلوى بعد حظر التجول يوم الخميس، حيث قام أفراد الشردة باعتقاله، حيث سأل الرجل الضباط الذين يعتقلونه "هل أنت جاد؟" 'بصدق؟'

وكتب العمدة على تويتر في وقت مبكر من صباح الجمعة ليقول إنه تحدث مع مفوض شرطة نيويورك حول الحادث، معتبرا عمال تسليم الأغذية عاملين أساسيين ويتم إعفاؤهم من حظر التجول.

This delivery guy thought he’s an essential worker, police seemed to disagree. The rules issued before the curfew very unclear but according to the state, restaurants, bar & food industry workers are classified as essential. #nycurfew #NYCPolice pic.twitter.com/OyZVuDkPuM