فيجى تعلن خلوها من فيروس كورونا

كتب محمد جمال

أعلن رئيس وزراء فيجى فوريك "فرانك" باينيماراما أن الدولة الجزيرة التى تقع فى المحيط الهادئ لم يعد لديها أي حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد.

وغرد باينيماراما على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حتى في ظل زيادة أعداد الفحوص يوما بعد آخر، مضى 45 يوما منذ اكتشاف آخر حالة إصابة. وبالنظر إلى عدم تسجيل حالات وفاة (جراء كورونا)، فإن معدل الشفاء سجل 100 في المئة."

وأضاف: "صلوات مستجابة، وعمل جاد، وتأكيد على دور العلم."

وسجلت فيجى، التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 900 ألف نسمة، 18 حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، منذ اكتشاف الإصابة الأولى في الجزيرة يوم 19 مارس الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها فيحي إصابة يوم 21 أبريل الماضي.

وقال وزير الصحة، إفريمي واقاينبيت، في وقت سابق إنه أعلن عن شفاء آخر ثلاث حالات إصابة بالفيروس، وبينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، صباح اليوم، والثلاثة من سكان العاصمة سوفا.

وأجرت فيجي أكثر من ألفي فحص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، ولا يزال 100 من المصابين بمنشآت الحجر الصحي، دون أن تكون فحوص أي منهم إيجابية.

يشار إلى أن فيجي واحدة من الدول القليلة في المحيط الهادئ التي أكدت وجود حالات إصابة بالفيروس بها، على النقيض من جيرانها، تونجا، وساموا، وفانواتو، وغيرها.

وكانت فيجي أغلقت حدودها أمام جميع القادمين من الخارج، وقامت بتسيير رحلات طيران عارض (شارتر) لمواطنيها.

ولا تزال القيود سارية على التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصا، بالإضافة إلى حظر تجول ليلي في جميع الأنحاء.