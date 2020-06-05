اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فى مثل هذا اليوم..لويس التاسع يحتل دمياط ويؤسر على يد أبنائها فى ميت الخولى

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:35 م
فى مثل هذا اليوم..لويس التاسع يحتل دمياط ويؤسر على يد أبنائها فى ميت الخولى الحملة الصليبية السابعة
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سقطت مدينة دمياط في أيدي لويس التاسع ملك فرنسا وقائد القوات الصليبية المشاركة بالحملة الصليبية السابعة، في مثل هذا اليوم الموافق 5 يونيو.

ويقول الباحث الأثرى تامر العراقى ابن محافظة دمياط لـ"اليوم السابع"، إن الحملة الصليبية السابعة كانت بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، الذى عرف أيضا باسم  (سان لويس) أو القديس لويس، والذى دخل إلى دمياط، عن طريق البوغاز البحرى، وسيطر على برج السلسلة بعد قتل الحامية من جنود الأيوبيين، ثم بعد ذلك احتل المدينة وواصل توغله عبر نهر النيل، وعسكر جنوده فى جديلة قرب المنصورة، ثم بعد ذلك اصطدم بجيش الأيوبيين وانهزم على يد المملوك بيبرس البندقدارى، أحد قادة جيش نجم الدين أيوب آخر ملوك الدولة الأيوبية فى مصر، والذى كان قد توفى أثناء المعركة وأخفت شجر الدر زوجته خبر وفاته، حفاظا على الروح المعنوية للجنود، وعادت فلول الصليبيين إلى دمياط، وأثناء طريق العودة مرض الملك لويس فتوقف عند قرية تعرف باسم منية عبد الله أو ميت الخولى عبدالله، التى تتبع مركز الزرقا بدمياط حاليا، والتى كانت تتبع مركز فارسكور فى ذلك الوقت. 

ووقع  جيش الصليبين فى أيدى الفلاحين والبسطاء من أبناء دمياط، وحاصروا جيش الفرنجة بالشوم والعصى واستسلم جنود الفرنجة، وتم حصار الملك، ووقع فى الأسر حتى سلمه أهالى ميت الخولى لجيش المسلمين بقيادة توران شاه بن نجم الدين أيوب.

وأضاف العراقى أن جامع عمرو بن العاص بدمياط حاليا،  قد حول إلى كاتدرائية فى الحملة  الصليبية السابعة، وقد شهد الجامع مولد الطفل ابن لويس التاسع، وسمى (تريستان) مواليد دمياط أى الحزين، 

وأشار تامر العراقى إلى أن الحملات الصليبية بدأت فى العصور الوسطى، وكان هدفها الحقيقى هو الاستيلاء على ثروات الشرق، أما الهدف الظاهر لها هو حماية المقدسات المسيحية فى بيت المقدس، وكان الباباوات يمنحون صكوك الغفران لمن يتطوع فى الانضمام لتلك الحملات.

IMG_٢٠٢٠٠٦٠٥_١١٠٢٥٠
الحملة الصليبية السابعة
IMG_٢٠٢٠٠٦٠٥_١١٠٣٠٤
الحملة الصليبية السابعة

 

 

 


دمياط

الحملة الصليبية

ميت الخولى

لويس التاسع

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة