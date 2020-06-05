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فوائد الفلفل الرومي الاحمر يمنع الأمراض وينقص الوزن

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:00 ص
فوائد الفلفل الرومي الاحمر يمنع الأمراض وينقص الوزن فوائد الفلفل الرومي الأحمر
كتبت فاطمة خليل

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الفلفل الرومي أو الفلفل الحلو له نكهة خفيفة وحلوة عند النضج يتحول الفلفل الأخضر إلى لون أحمر فاتح وهو غني بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C و A و B6 إلى جانب ذلك ، تحتوي أيضًا على فيتامين E وفيتامين K وحمض الفوليك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة أيضًا، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الفلفل الرومي الأحمر، وفقاً لموقع stylecraze.

فوائد الفلفل الرومي الأحمر
 الفلفل الرومي الأحمر

فوائد الفلفل الرومي الأحمر
 

فوائد الفلفل الرومي الأحمر عديدة وهي:

-الفلفل الرومي الأحمر هو خيار صحي يمكن أن يشكل جزءًا من نظامك الغذائي اليومي لأنه يحتوي على المغذيات النباتية التي تحتوي على مضادات الأكسدة القوية فيها، عمل مضادات الأكسدة هذه على مقاومة السموم البيئية وتدهور الخلايا إنها تحمي جسمك من أضرار الجذور الحرة التي تسبب تطور السرطان، و بالتالي، يساعد الفلفل في منع أنواع مختلفة من السرطانات في المعدة والقولون والثدي والبروستاتا والرئة.

- الفلفل الرومي الأحمر يوفر 300 % من احتياجك من فيتامين سي اليومي، بصرف النظر عن كونه مضادًا للأكسدة قويًا ، فإن فيتامين سي ضروري لامتصاص الحديد بشكل صحيح، وبالتالي ، يمكن لأولئك الذين يعانون من نقص الحديد أن يستهلكوا الفلفل الأحمر مع مصدر الحديد لتسهيل امتصاصه إلى أقصى حد.

- تناول وجبة خفيفة من الفلفل الأحمر يساعد في علاج ومنع الالتهاب في الجسم، إنه خيار رائع لتنشيط نفسك إذا كنت تعاني من الضغط النفسي أو الشعور بالإرهاق.

فوائد الفلفل الرومي الأحمر 2
 الفلفل الرومي الأحمر 

-مزيج من فيتامين B6 والمغنيسيوم في الفلفل الأحمر يساعد في تقليل القلق، وخاصة بسبب أعراض ما قبل الدورة الشهرية كونه مدرًا طبيعيًا للبول ، يعد فيتامين B6 رائعًا لتقليل الانتفاخ ومنع ارتفاع ضغط الدم.

 

- الفلفل الرومي الأحمر مصدرًا ممتازًا لفيتامين أ ، حيث يوفر حوالي 75 % من الاحتياجات اليومية من فيتامين أ لكل كوب وهو عنصر غذائي يدعم البصر الصحي، وخاصة الرؤية الليلية لأنه يساعد في وظيفة الشبكية ويمنع تطور إعتام عدسة العين.

- يساعد في إنقاص الوزن، كوب واحد من شرائح الفلفل الأحمر يقدم 31 سعرة حرارية فقط ولا يحتوي على الدهون أو الكوليسترول علاوة على ذلك ، يمكنك حرق المزيد من السعرات الحرارية عن طريق تناول الفلفل الأحمر حيث يمكنهم تنشيط توليد الحرارة وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

فوائد الفلفل الرومي الأحمر 1
فوائد الفلفل الرومي الأحمر 

- يوفر نصف كوب من الفلفل الأحمر حوالي 1 جرام من الألياف مما يسهل عملية الهضم الصحية ويحافظ على مستويات الكوليسترول كما أنه يوفر الحماية ضد سرطان القولون ويساعد في علاج الإمساك ومتلازمة القولون العصبي.

- يشكل الفلفل الأحمر جزءًا من نظام غذائي صحي يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكتة الدماغية وداء السكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

- الفلفل الأحمر يوفر 7٪ من القيمة اليومية للبوتاسيوم لكل كوب يحتاج الجسم هذا المعدن لتنظيم مستوى السوائل داخل الخلايا وخارجها، وتقلص عضلة القلب ، والتمعج المعوي مما يساعد في التخلص من الفضلات من الجسم.

-من خلال تسهيل امتصاص الحديد ، يساعد فيتامين ج في الفلفل الأحمر في تكوين الكولاجين العظمي والغضاريف والعضلات والأوعية الدموية.


فوائد الفلفل الرومي الأحمر

الفلفل الرومي الأحمر

فوائد الفلفل الرومي

فوائد الفلفل الأحمر

فوائد الفلفل الحلو

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