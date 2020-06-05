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عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهم بكورونا وارتفاع العدد لـ40

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:34 ص
عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين إثر إصابتهم بكورونا وارتفاع العدد لـ40 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرًا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 40 شهيدًا، وذلك عقب وفاة الدكتور إبراهيم على، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، جامعة الأزهر بنين، والدكتور محسن الهايتمى أستاذ الباطنة كلية طب الأزهر.
 
وأشار الزيات، فى تصريحات اليوم، إلى أن عدد الإصابات بين الأطباء بالفيروس حسب أخر إحصائية لديهم بلغ نحو 372 طبيبا، وجارى إجراء إعادة تجميع لأعداد الإصابات الجديدة.
 
فيما قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بين الأطباء بفيروس كورونا المستجد بلغ 372 إصابة، من بينهم 160 طبيب مازالوا يتلقوا العلاج، وحوالى 80 طبيب تعافوا من الإصابة، موضحا أن عدد الشهداء من الأطباء بلغ 32 شهيد، وأوضح مصباح، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد الإصابات بين الأطباء مرشح للزيادة بقوة، خاصة أن هناك إصابات متعددة خلال الـ48 ساعة الأخيرة لم يتم رصدها حتى الآن، نظرا للإجازة الاستثنائية لمدة 3 أيام بالنقابة العامة للأطباء.
 
من ناحية أخرى، خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بخصوص إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وأشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالى لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق فى أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.
 
 
 

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