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طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وارتفاع درجة الحرارة بالبحرين

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وارتفاع درجة الحرارة بالبحرين الطقس
وكالات

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يشهد طقس الخليج، اليوم الجمعة، طقسا متباينا، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار رعدية، وأتربة فى السعودية، كما ستنخفض درجات الحرارة فى الإمارات، فى حين أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة فى البحرين.

السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الجمعة، تضمنت أمطار رعدية وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - المدينة المنورة - المهد - بدر - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب بعد الظهر شرقا وتميل درجات الحرارة للانخفاض على المناطق الساحلية الغربية يصبح رطبا ليلا مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا غربا خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حاراً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون حسناً بوجه عام خلال الليل.

 
 

طقس الخليج

السعودية

الإمارات

البحرين

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