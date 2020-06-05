اليوم السابع
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طفلة عمرها 8 سنوات تصبح نجمة طهى شهيرة فى ميانمار..اعرف السبب

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:12 ص
طفلة عمرها 8 سنوات تصبح نجمة طهى شهيرة فى ميانمار..اعرف السبب موى مينت ماى تو
وكالات

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أصبحت طفلة عمرها ثمانية أعوام في ميانمار نجمة طهي شهيرة، بعد أن واجهت الملل أثناء الإغلاق المرتبط بوباء كورونا في ميانمار من خلال مساعدة والديها في إعداد العشاء.

ووفقا لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم، سجلت مقاطع فيديو للطفلة، موي مينت ماى تو، وهي تجهز سريعاً الأطباق التقليدية مرتدية قبعة الطاهي، ومع تأخر عودتها إلى المدرسة لمدة شهرين بسبب تدابير منع انتشار فيروس كورونا، تقضي الطفلة ما يصل إلى ثلاث ساعات في اليوم في المطبخ.

وبمساعدة عائلتها، تبيع وتسلم الأطباق مقابل 10 آلاف كيات (سبعة دولارات تقريباً) لكل منها، وتخطط لإنفاق المال على شراء جرو جديد.


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