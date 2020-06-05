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ضبط طنى لحوم ودواجن فى مجزر بدون تصريح بالمنيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:16 م
ضبط طنى لحوم ودواجن فى مجزر بدون تصريح بالمنيا لحوم-ارشيفية
المنيا – حسن عبد الغفار

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شنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين قبل بيعها بالأسواق.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضبط الأسواق والعمل على رصد المخالفات، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، ان الحملات التى نظمتها المديرية، أسفرت عن ضبط مجزر دواجن يقوم بالذبح والتجهيز دون خضوع عملية الذبح لإشراف مديرية الطب البيطري، وبدون الحصول على تصريح أو وجود فحص معملى للدواجن تقر بصلاحيتها للذبح وخلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على المضبوطات وهى طنى دواجن و350 كجم، وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

 


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