ضبط ستديو تصوير بمرسى نهرى فى الدقى ومصادرة محتوياته.. صور

كتب سيد الخلفاوى

ضبطت أجهزة حى الدقى بالجيزة، ستوديو تصوير داخل مرسى نهرى، حيث أكد اللواء أحمد عبد الفتاح أنه تم رصد تجمع من المواطنين بجوار كوبرى الجلاء، وبالفحص تبين وجود ستوديو تصوير داخل مرسى نهرى، وتم رفع كافة المحتويات لمنع المخالف من الاستمرار فى المخالفة.

ويأتى ذلك فى إطار المحافظة على الصحة العامة، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الالتزام الكامل باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وفى السياق، أجرى رئيس حي الدقي اللواء أحمد عبد الفتاح ومدير الإدارة الصحية لمتابعة التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة لفيروس الكورونا بالمستشفيات التي تقع في نطاق حي الدقي، بهدف التأكد من استيعاب الحالات المصابة والتزام المستشفيات بتخصيص أماكن لاستقبال الحالات المشتبهة في مسارات مختلفة ومعزولة خلاف الحالات الأخرى مع توفير أماكن للعزل الداخلي وتخصيص أماكن بمنطقة الاستقبال لسحب العينات لتحليل PCR وكذا للتعرف علي مدي توافر المستلزمات الطبيه والأطباء والتمريض وتوفير أماكن لائقة لانتظار أسر المصابين، بالإضافة الي التواصل الدائم علي مدار الساعة لحي أي عقبات أو مشكلات.

وفى سياق آخر كان أجرى محافظ الجيزة زيارة مفاجئة لمستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق المركزي والعجوزة للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، تخصيص حوافز مادية للأطقم الطبية والتمريض لما يبذلونه من مجهودات وتضحيات في سبيل الحفاظ علي سلامة المواطنين مؤكدا انه بتضافر الجهود سوف نتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة، كما أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية مشددة ضد أى مسئول بالمنظومة الصحية يتقاعس عن أداء عمله وواجبه بشأن تقديم الرعاية الطبية للمواطنين لافتا ان الظرف الراهن لا يتحمل وجود اي تقصير من اي فرد انطلاقا من المسئولية المجتمعية على الجميع.

وأوضح أنه سيتم تشخيص المريض الذي يشتبه في اصابته بكورونا وفي حال الحاجة إلي عمل مسحة له سيتم إجراؤها مع تخصيص كارت متابعة لتلقي المريض العلاج اللازم وفقا لبروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة.