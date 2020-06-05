صور.. عميد كلية طب الأقصر يزور مستشفى الحميات للاطمئنان على خدمة المصابين

الأقصر – أحمد مرعى

زار الدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر، مقر مستشفي حميات الأقصر المخصصة للعزل وفحص حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بهدف الإطمئنان على كافة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والحالات التى يتم فحصها بصورة يومية وعلى مدار الساعة داخل المستشفى.

وقام الدكتور محمد شحات بدوى، خلال زيارته لمقر مستشفى حميات الأقصر، بجولة للمرور على الأقسام بهدف التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والمصابين داخلها، وكذلك الإطمئنان على الأدوية وخزان الأكسجين وكفاءة وصولة الى المرضى.

وفى نهاية الجولة بمستشفى الحميات، أكد الدكتور محمد شحات بدوى عميد كلية الطب بجامعة الأقصر، أنه تفقد كافة أقسام المستشفى لمتابعة العمل داخلها، لمس تطورات كبيرة بعد إنضمام مركز تحيا مصر للمستشفى، كما تابع صرف العلاج وتوفير الخدمة للمصابين، حيث كان يوجد نقص بالرعاية المركزة وحالياً بدأت تتوافر التجهيزات بدعم من أهل الخير خارج الققطاع الحكومى، وكذلك تم بحث مع قيادات المستشفى توفير الطاقة البشرية اللازمة للرعاية المركزة والأقسام المختلفة لخدمة مصابى فيروس كورونا على أكمل وجه، لتوفير كافة الإحتياجات المطلوبة بالمستشفى.

وكانت قد أعلنت محافظة الاقصر، أنه في إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الإجتماع الذي عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربي، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.

وأضافت محافظة الأقصر، أنه من المنتظر تخصيص مستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بعدد 130 سرير بعد أن كانت 30 سرير فقط، وذلك ابتداء من السبت القادم الموافق 6/6/2020، وذلك إلى جانب مستشفى الحميات بعدد 52 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى مدينة الأقصر 182 سريراً، وذلك بالإضافة إلى مستشفى القرنة بعدد 14 سرير والعديسات 42 سرير، ومستشفى عزل إسنا بعدد (134 سرير)، ونزل شباب الطود بعدد 89 سرير ليصبح إجمالي الأسرة المجهزة العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة الأقصر 461 سريراً.



الدكتور محمد شحات بدوى خلال جولته بالمستشفى



جانب من متابعة العمل بمستشفى الحميات



جولة داخل مستشفى الحميات للإطمئنان على خدمة المصابين



عميد كلية طب الأقصر يتفقد الأكسجين بمستشفى الحميات



عميد كلية طب الأقصر يزور مستشفى الحميات لمتابعة المصابين