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صور.. "تضامن أسوان": سيدات القرى يصنعن ألف كمامة يوميا

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:40 م
صور.. "تضامن أسوان": سيدات القرى يصنعن ألف كمامة يوميا سيدات القرى يصنعن ألف كمامة يوميا
أسوان عبد الله صلاح

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أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية، مبادرة لتصنيع الكمامات، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لصناعة ألف كمامة يومياً بواسطة سيدات من القرى اللاتى تم تسليمهن ماكينات خياطة ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقال أحمد حمدى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، إنه استمراراً للجهود المبذولة حالياً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بتفعيل دور المجتمع المدنى لتدعيم جهود الدولة في مجابهة جائحة كورونا تم التنسيق مع إحدى الجمعيات الرائدة والتى قامت بشراء الأقمشة المستخدمة في صناعة الكمامات بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لتوظيف خبرات سيدات القرى المميزات في أعمال الخياطة لتصنيع الكمامات بإشراف من الجمعية النسائية ومركز إعداد الاسر المنتجة.

وتابع مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، أنه عقب صناعة الكمامة يتم تعقيمها بالمواد المطهرة مع مراعاة الإجراءات الإحترازية في توزيعها بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية والشباب المتطوعين.

 

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كمامات

المشروعات الصغيرة

اسوان

التضامن باسوان

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