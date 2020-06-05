صحة الغربية: تسجيل 67 إصابة بفيروس كورونا و31 حالة سلبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، فى بيان لها عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتي جاءت نتيجة فحص عيناتها إيجابية، وأضاف بيان المديرية اليومي أن نتائج فحص عينات الحالات المحتجزه بمستشفيات العزل الصحي بمستشفيات حميات المحلة وحميات طنطا وصدر طنطا ومبرة طنطا والسنطة المركزي وزفتى العام والمنشاوى العام والمحلة العام، بلغ 67 إصابة، بينما جاءت نتيجة فحص العينات لـ31 حالة آخرى سلبية، و13 حالة أخرى سيتم إعادة الاختبار لها للتأكد من إيجابية الإصابة من عدمه.

من ناحية أخرى أعلنت مديرية الصحة بمحافظه الغربية، عن إصابة مراقب صحي بالإدارة الصحية أول المحلة وزوجته ممرضة بمستشفى المحلة العام، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلي وتلقي العلاج في المنزل.

كان المراقب الصحي ويدعي"ا.ز" قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، وتم سحب عينات منه وإرسالها للمعمل الإقليمي بطنطا، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وتم فحص المخالطين له من أفراد أسرته وجاءت نتيجة فحص عينات زوجته وتعمل ممرضة بمستشفى المحلة العام إيجابية، وتم وضعهما في العزل المنزلي لتلقي العلاج.

من ناحية أخرى يخضع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث وزوجته للعزل المنزلي وتلقي العلاج بالمنزل بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.