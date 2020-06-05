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صحة الشرقية: استمرار أعمال التطهير اليومى لجميع منافذ تقديم الخدمات

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:34 م
صحة الشرقية: استمرار أعمال التطهير اليومى لجميع منافذ تقديم الخدمات جانب من حملات التطهير
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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استمرت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، فى أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الطبية، وغير الطبية، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، والمحال التجارية، بعد مواعيد الغلق، هذا بالإضافة إلى قيام الفرق الطبية بأعمال التطهير والجرد بجميع الأقسام الطبية بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة، حيث يتم التطهير والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما تم تكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ والباعوض، وذلك بإستخدام أجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية، ومكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والالتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وفى السياق نفسه وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات، مشيداً بالدور الذى يقومون به، خلال هذه الأزمة، حيث تم دعم مستشفى فاقوس النموذجى بعدد 80 سرير للمرضي، و3 ترولي، و37 نظارة طبية وقائية، بتكلفة تقديرية بلغت 310 ألف جنيه، كما تم دعم مستشفى العزل ببلبيس المركزي، بعدد 15 سرير للمرضي، وجهاز سونار، وجهاز رسم قلب، ودعم مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بعدد 29 كومدينو أثاث لغرف المرضى بتكلفة تقديرية بلغت 30 ألف جنيه، وعدد 100 بدلة وقائية، لصالح الفريق الطبى والمرضى بالمحافظة.

 

 


محافظة الشرقيه

اخبار مصر

تطهير وتعقيم

كورونا

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