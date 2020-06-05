"صحة الاسكندرية": لا صحة للفيديو المنسوب إلى مسشفى الصدر بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بيان أكدت فية أن مقطع الفيديو -الذى تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يدعى ناشره انه تم تصويره بمستشفى الصدر بالإسكندرية لم يتم تصويره بأى من المستشفيات الموجودة بمدينة الإسكندرية، ولا صحة إطلاقا للتعليق الذى وضعه ناشر الفيديو.

وتنشر المديرية لقطات فيديو حقيقة مصورة من داخل مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية يتبين منها أن ليست هى المستشفى التى ظهرت فى الفيديو المتداول.

وناشدت المديرية جميع المواطيين عدم نشر صور أو مقاطع فيديو قبل التأكد من حقيقتها علما بأن قسم خدمة المواطنين المديرية يرحب باستقبال أى شكوى تخص الخدمة الصحية بالمحافظة.



