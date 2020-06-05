اليوم السابع
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شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج محتمل لكورونا بالأجسام المضادة

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:00 م
شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج محتمل لكورونا بالأجسام المضادة علاج فيروس كورونا
كتبت هند عادل

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كشفت شركة الأدوية الأمريكية آبفي إنك إنها ستطور علاجًا بالأجسام المضادة للوقاية من ومعالجة فيروس كورونا بالشراكة مع ثلاث منظمات من بينها جامعة أوتريخت الهولندية، وفقا لتقرير لوكاله"رويترز".

وبهذا العلاج المحتمل لكورونا تنضم AbbVie إلى صانعي الأدوية الآخرين في السباق لتطوير علاج لـكوفيد 19 ، وهو مرض الجهاز التنفسي الناجم عن الفيروس التاجي الجديد الذي لا يوجد له علاج معتمد.

علاج جديد

شركتا Biotech و Harbour BioMed و Erasmus Medical Center هما الشريكان الآخران وسيهدف التعاون إلى تطوير جسم مضاد يستهدف المجال المحفوظ لبروتين ارتفاع الفيروس.

تم اكتشاف الجسم المضاد البشري ، 47D11 ، من قبل جامعة أوتريخت ، مركز إيراسموس الطبي، وستقوم شركة AbbVie بتقديم الدعم خلال المرحلة ما قبل السريرية ، بالإضافة إلى الاستعداد للمرحلة اللاحقة لأعمال التطوير قبل السريرية والسريرية، سيكون لدى الشركة خيار ترخيص الجسم المضاد بشكل حصري للتطوير السريري والتسويق في جميع أنحاء العالم.

من جانب آخر بدأت شركة الأدوية الأمريكية "إيلي ليلي" أول تجربة بشرية على العلاج بالأجسام المضادة المصممة لعلاج كورونا، وتكشف المرحلة الأولى من التجربة ما إذا كان العلاج آمنًا وجيد التحمل؛ ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر يونيو الجاري، وفقاً لما ذكرته شبكةCNN ، وقالت الشركة إن أول مرضى كورونا الذين سيطبق عليهم العلاج الجديد في مستشفيات كلية الطب بجامعة نيويورك في جروسمان ومستشفى سيدار سيناي في لوس أنجلوس، وجامعة إيموري في أتلانتا بأمريكا.

 

وقالت الشركة، ومقرها ولاية إنديانا الأمريكية، أنه إذا أظهرت التجربة في نهاية المطاف أن العلاج فعال ضد فيروس كورونا، فقد يكون متاحًا بحلول الخريف.

 

 


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