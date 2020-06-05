اليوم السابع
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روسيا: اجتماع أوبك سيعقد بالفيديو غدا السبت

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:06 ص
روسيا: اجتماع أوبك سيعقد بالفيديو غدا السبت اوبك
رويترز

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قالت وزارة الطاقة الروسية، إن مؤتمرا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدا السبت.

وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز، أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرا.

وأشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الدول المنتجة للنفط الأعضاء فى إعلان التعاون "أوبك +" للاقتصاد العالمى فى ظل الأوقات الصعبة الراهنة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتى تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا رفيعًا.

 

وقال باركيندو - فى تصريحات الخميس، بمناسبة بدء الاجتماع الفنى السابع للخبراء والتقنيين فى دول "أوبك" وخارجها - أن الاجتماع الفنى بمثابة منصة للدول الأعضاء فى "أوبك" وخارجها لمناقشة الأمور الفنية وتبادل وجهات النظر حول ظروف سوق النفط


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انتاج النفط

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