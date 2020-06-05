رحلة "صيد سمك" للشيخ حمدان بن محمد بن راشد تتوج بالنجاح.. صور

كتب خالد إبراهيم

عاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، لمواصلة هوايته بصيد السمك، حيث نشر بن راشد مجموعة من الفيديوهات والصور، أثنار رحلة اصطياد السمك من البحر، بداية من اختيار الطعم، ونجاحه فى الاصطياد، كما نشر أيضا، لحظة تواجده فى كبينة "مركب" وهو يقودها.



طعم



سمكة من البحر

وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد اجتماع المجلس التنفيذي لدبي في مبنى طيران الإمارات بمطار دبي الدولي، منذ عدة أيام، وقال ولى عهد دبى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لدبي في مبنى طيران الإمارات بمطار دبي الدولي ... تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن نهزم المستحيل وأبشركم الأمور طيبة".

وتابع :" لسنوات تربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات في العالم للسفر الدولي، ولدينا "طيران الإمارات" صاحبة التجربة الاستثنائية في عالم الطيران ... دبي ستحلق مجدداً وتبعث برسائل أمل وثقة للعالم أجمع بأن القادم أفضل إن شاءالله".