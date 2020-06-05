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رئيس وزراء كندا يشارك فى مسيرة احتجاجية للتنديد بمقتل جورج فلويد

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:59 م
رئيس وزراء كندا يشارك فى مسيرة احتجاجية للتنديد بمقتل جورج فلويد رئيس وزراء كندا ينحني على الأرض
كتب محمد سعودي

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شارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، في مسيرة احتجاجية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من الأصول الأفريقية جورج فلويد الذي قتل يوم 25 مايو بولاية مينيسوتاى الأمريكية، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا.

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

 

وأظهرت صورة نشرتها وكالة الأنباء "رويترز"، رئيس وزراء كندا مرتديا الكمامة، ومنحنيا تضامنا مع المحتجين ضد العنصرية، حيث شارك في مسيرة احتجاجية قرب البرلمان الكندي في أونتاريو.

 وشهدت كندا وبريطانيا وهولندا وغيرها من دول العالم، مظاهرات حاشدة واحتجاجات غاضبة ضد الممارسات التي ترتكبها قوات الشرطة الأمريكية بحق السود في الولايات المتحدة.

وتسود الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس.

وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.

 

 


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