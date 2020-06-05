رئيس مدينة الروضة الجديد:أعمل على خدمة المواطن فى أى مكان يتم تكليفه به

دمياط - عبده عبد البارى

قال اللواء أمير محمد محمد الأمير أحمد ، رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية (سابقاً) ، والذى تم تعيينه رئيسا لمدينة الروضة بمحافظة دمياط، أنه كأحد أبناء الشرطة يعمل على خدمة المواطن فى أى مكان يتم تكليفه به ، وأنه سعيد بتكليفه بالعمل كرئيسا لمدينة الروضة.

وأكد الأمير فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أنه يمتلك خبرات عديدة فى المحليات ووعد المواطنين بالتواجد بينهم وفى كل مكان وبالسهر على راحتهم.

مضيفا أنا كرجل أمنى سابق من مواليد محافظة سوهاج، اعتدت على خدمة الوطن فى أى مكان وتحت أى ظرف، ومنذ التحاقى للعمل بوزارة التنمية المحلية، عملت كرئيسا لمدينة العياط بمحافظة الجيزة، ثم رئيسا لحى شبرا الخيمة ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ثم عملت بديوان عام محافظة الجيزة فى الإدارة العامة للوحدات المحلية.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة، و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019 .

وجاء ضمن هذه الحركة تعيين اللواء أمير محمد محمد الأمير أحمد رئيس مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية (سابقاً) رئيسا لمدينة الروضة بمحافظة دمياط.